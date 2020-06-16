Таран провів переговори з главою представництва НАТО в Україні

Міністр оборони України Андрій Таран обговорив з главою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим стан та перспективи практичної реалізації Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«16 червня 2020 року міністр оборони України Андрій Таран провів телефонну розмову з главою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим. Міністр оборони України наголосив на незворотності реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору. Він висловив подяку за рішення Північноатлантичної ради, яка 12 червня ц.р. визнала Україну партнером з розширеними можливостями (Enhanced Opportunity Partner – EOP)», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час розмови Таран та Вінніков обговорили стан та перспективи практичної реалізації Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО, в тому числі започаткування нового циклу Процесу планування та оцінки сил і уточнення Комплексного пакету допомоги НАТО з урахуванням підготовки та прийняття нових документів стратегічного планування в Україні. Співрозмовники погодилися, що оцінка ходу виконання РНП експертами Альянсу восени цього року надасть можливість для своєчасного внесення необхідних корегувань.

Важливим аспектом розмови став обмін думками щодо максимально ефективного використання консультативно-дорадчої допомоги з боку НАТО як ефективного механізму здійснення оборонної реформи.

Міністр оборони підкреслив, що в умовах обмежень, спричинених пандемією COVID-19, Україна приділяє велику увагу збереженню та проведенню всіх можливих національних та багатонаціональних навчань, аби покращити взаємосумісність та оперативну і бойову готовність Збройних сил.

Сторони також обговорили організацію телефонної розмови міністра оборони України з генеральним секретарем НАТО, зазначили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, в Альянсі 12 червня ухвалили рішення про надання Україні статусу члена Програми розширених можливостей НАТО (EOP).

Ця програма НАТО була започаткована на саміті Альянсу у вересні 2014 року з метою надання окремим країнам-партнерам механізмів для досягнення та підтримання максимальної взаємосумісності з Альянсом.

EOP дозволяє країні-партнеру досягти так званої секторальної (оперативної) взаємосумісності з НАТО (на рівні системи логістики, зв’язку, управління військами, конкретних родів військ тощо). Крім того, EOP дає запрошеним до неї країнам-партнерам низку особливих можливостей взаємодії з НАТО.