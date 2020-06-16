Президент увів Горовця і Єніна до складу Комісії з питань громадянства

Президент Володимир Зеленський увів до складу Комісії при Президентові України з питань громадянства першого заступника міністра юстиції Євгенія Горовця та заступника міністра закордонних справ Євгенія Єніна.

Відповідний Указ оприлюднено на сайті глави держави.

"Увести до персонального складу Комісії при Президентові України з питань громадянства Горовця Євгенія Миколайовича – першого заступника міністра юстиції України та Єніна Євгенія Володимировича – заступника міністра закордонних справ України", - йдеться у документі.

Читайте також: Зеленський призначив Демченка першим заступником секретаря РНБО

Цим же Указом зі складу Комісії виведено А.Заяця та О.Сукманову.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.