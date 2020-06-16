Комітет рекомендує Раді ухвалити зміни до закону про Вищий антикорупційний суд

Комітет ВР з питань антикорупційної політики рекомендує Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт №3348 "Про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" щодо забезпечення суду приміщенням та інших питань роботи суду".

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні у вівторок, 16 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, члени комітету рекомендували Верховній Раді ухвалити законопроєкт №3348 у другому читанні та в цілому.

"Проєктом закону пропонується доповнити закон України "Про Вищий антикорупційний суд" положенням, згідно з яким суд отримає право здійснювати управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління", - йдеться у пояснювальній записці.

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Також, з метою забезпечення єдиного підходу до стандартів діяльності суддів пропонується встановити однакові строки здійснення повноважень слідчими суддями ВАКС та суддями місцевих судів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 2 червня ухвалила в першому читанні законопроєкт №3348 "Про внесення змін до закону України "Про Вищий антикорупційний суд" щодо забезпечення суду приміщенням та інших питань роботи суду".