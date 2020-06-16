Рада ухвалила у першому читанні зміни процедури звільнення міністрів

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №3195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України".

Відповідне рішення підтримали 258 народних депутатів за мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Мета законопроєкту є надання комітетам Ради і парламенту загалом повноважень при розгляді питання про звільнення члена КМУ заслуховувати його звіт про свою діяльність на посаді, а також приведення у відповідність до Конституції України положень Регламенту ВР, якими регулюється порядок призначення та звільнення членів уряду.

Законопроєктом пропонується закріпити обов’язок члена КМУ бути присутнім і звітувати про виконану роботу при розгляді питання про його звільнення (підставою якого було його особиста заява про відставку) на засіданні комітету ВР і на пленарному засіданні парламенту.

Також пропонується врегулювати порядок подання такого звіту, а також закріпити право представника комітету, до відання якого належить питання про звільнення члена уряду, на виступ під час розгляду цього питання Радою.

Окрім цього, законопроєктом пропонується увідповіднити до Конституції України положення Регламенту ВР, якими регулюється порядок призначення та звільнення членів КМУ.

Передбачається, що ухвалення законопроєкту сприятиме посиленню парламентського контролю над діяльністю окремих членів уряду.