Разумков закрив Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове пленарне засідання парламенту у вівторок, 16 червня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове пленарне засідання оголошую закритим", - сказав спікер.

Як повідомлялося, під час сьогоднішнього засідання депутати, зокрема, затвердили план законопроєктних робіт на 2020 рік, ухваливши проєкт постанови №3662.

Також Рада включила до порядку денного сесії президентський законопроєкт №3612 “Про народовладдя через всеукраїнський референдум” і проєкт закону №3636, який передбачає продовження строку дії закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" до 1 січня 2021 року.

Окрім того, парламентарії ухвалили в першому читанні законопроєкт №2365 “Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон” та інші.

Фото: ВР