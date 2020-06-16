Разумков закрив Раду
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ранкове пленарне засідання оголошую закритим", - сказав спікер.
Як повідомлялося, під час сьогоднішнього засідання депутати, зокрема, затвердили план законопроєктних робіт на 2020 рік, ухваливши проєкт постанови №3662.
Також Рада включила до порядку денного сесії президентський законопроєкт №3612 “Про народовладдя через всеукраїнський референдум” і проєкт закону №3636, який передбачає продовження строку дії закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" до 1 січня 2021 року.
Окрім того, парламентарії ухвалили в першому читанні законопроєкт №2365 “Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон” та інші.
Фото: ВР