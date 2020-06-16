Разумков проведе нараду з керівниками фракцій і груп

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у вівторок під час перерви в засіданні парламенту з 12:00 до 12:30 проведе нараду з керівниками фракцій і груп парламенту.

Про це спікер сказав під час ранкового засідання ВР, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Звернулися дві фракції з пропозицією провести нараду керівників депутатських фракцій і груп і керівництва парламенту у перерві з 12:00 до 12:30 в моєму кабінеті", -­ зазначив Разумков.

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При цьому він не уточнив, які саме фракції звернулися з відповідним проханням і не уточнив тему наради.