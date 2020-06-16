Зеленський призначив 14 суддів
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив 14 суддів у місцевих загальних судах.
Відповідний указ №226/2020 опублікований на сайті глави держави.
“Призначити у місцевих загальних судах на посади”, - ідеться в документі.
Президент, зокрема, призначив суддів Оратівського та Тростянецького районних судів Вінницької області; Володарська-Волинського районного суду Житомирської області; Яремчанського міського суду Івано-Франківської області; Жидачівського й Турківського районного суду Львівської області; Решетилівського районного суду Полтавської області та Радивилівського районного суду Рівненської області.