Разумков відкрив Раду

“Ранкове пленарне засідання оголошую відкритим”, - сказав спікер.

У залі засідань зареєструвалося 296 народних депутатів.

Відповідно до порядку денного, у вівторок депутати мають намір затвердити план законопроєктних робіт на 2020 рік, ухваливши проєкт постанови №3662.

Також Рада планує включити до порядку денного сесії президентський законопроєкт №3612 “Про народовладдя через всеукраїнський референдум” і проєкт закону №3636, який передбачає продовження строку дії закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» до 1 січня 2021 року.

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У другому читанні парламентарії мають намір ухвалити законопроєкт №3377 про підтримку галузі культури та креативних індустрій у зв'язку з карантином і проєкт закону №2255 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності”.

Окрім того, депутати планують розглянути законопроєкт №2365 “Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон” і альтернативний йому.

Разом з тим у вівторок у ВР має відбутися заслуховування звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України та зловживання службовим становищем президентом Української асоціації футболу (Федерації футболу України), головою Комітету Верховної Ради з питань бюджету Верховної Ради восьмого скликання Андрієм Павелком при вирішенні питання фінансування та реалізації бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України" у 2017-2018 роках.