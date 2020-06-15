Арахамія сказав, хто вже в четвер може очолити Міносвіти та Мінекології

Фракція партії "Слуга народу" планує у четвер, 18 червня, винести на голосування у Верховній Раді кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки та Романа Абрамовського - на посаду міністра екології.

Про це журналістів поінформував голова фракції Давид Арахамія після засідання фракції 15 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На посаду міністра освіти розглядали кандидатуру пана Шкарлета, поспілкувалися, ще не робили голосування (сигнальне голосування всередині фракції - ред.), голосування буде спочатку в групах, а потім за протоколом треба робити у фракції. Я особисто буду підтримувати. У сесійну залу це може бути винесено на четвер, якщо ми як фракція будемо його просувати. Також у четвер ми плануємо призначити пана Абрамовського на міністра захисту довкілля", - зазначив Арахамія.

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Як повідомлялося, уряд 3 червня зареєстрував у Верховній Раді подання про призначення Романа Абрамовського на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. З жовтня 2019 року він працює заступником міністра енергетики та захисту довкілля України. До цього був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Тим часом кандидату Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки запропонували, як заявляв Президент України Володимир Зеленський, ректори вишів. Шкарлет — доктор економічних наук, ректор Національного університету "Чернігівська політехніка".