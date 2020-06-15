Реформу децентралізації планують завершити наступного року

Реформа децентралізації в Україні завершиться у 2021 році.

Про це сказав міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час пресконференції 15 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Завершення реформи децентралізації відбудеться у наступному році і залежатиме від прийняття парламентом відповідних змін до Конституції", - розповів Чернишов.

Він додав, що, окрім змін до Конституції України, Верховна Рада України повинна буде прийняти низку законопроєктів, зокрема про префектів.

"Майбутня роль префектів - це нагляд за рішеннями обласної ради. Планується, що префект матиме повноваження призупиняти окремі рішення обласної ради у разі певних суперечок з діючим законодавством", - зазначив Чернишов.

Як повідомлялося, на засіданні уряду 27 травня міністри затвердили перспективні плани формування територій громад Запорізької, Львівської та Одеської областей. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цими рішеннями Кабінет міністрів завершив один із етапів реформи децентралізації, затвердивши перспективні плани формування територій громад в усіх областях України.

Законопроєкт, відповідно до якого в Україні буде запроваджено інститут префектів - №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)", було зареєстровано у ВР 13 грудня 2019 року Президентом України Володимиром Зеленським.