Україна планує порушити питання оновлення Угоди про асоціацію з ЄС на саміті в жовтні

Уряд на саміті Україна-ЄС у жовтні має намір порушити питання про оновлення про Угоди про асоціацію.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю "Євпроейській правді".

"У нас є кілька етапів підбиття підсумків – це саміт Україна-ЄС, який відбудеться в жовтні, і Рада асоціації в кінці грудня. Я вважаю, що цьогорічний саміт має бути дуже предметним. На ньому має йтися про оновлення УА (Угоди про асоціацію між Україною і ЄС - ред.)", - сказала Стефанішина.

Вона додала, що необхідно рухатися в напрямку повної лібералізації щодо всіх чотирьох свобод: ідеться про вільне переміщення товарів, послуг, робочої сили і капіталу.

"Саме у цьому контексті і відбувається підготовка України до саміту та до Ради асоціації, яка закріпить домовленості саміту", - зазначила віцепрем'єр-міністр.

Стефанішина визнала суттєве відставання і не дуже позитивну динаміку у виконанні Угоди, але висловила сподівання, що це можна надолужити. У цьому контексті віцепрем'єр зауважила, що для неї дуже важливою є урядово-парламентська взаємодія.

"На осінню сесію парламенту планую вийти з пропозиціями щодо євроінтеграційних законопроєктів, які треба ухвалити. А спершу планую зробити внутрішній аудит нормотворчої діяльності за останні місяці, щоби розуміти, скільки потрібно часу, щоб надолужити динаміку", - сказала Стефанішина.

Як повідомлялося, 4 червня Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.