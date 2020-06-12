В ОБСЄ заявляють, що Місія на Донбасі розділена на три окремі центри - Цимбалюк

Керівництво СММ застерігає, що через введені під прикриттям боротьби з COVID-19 обмеження на окупованому Донбасі наразі фактично окремо діють три філіали Місії: з центром у Києві, Донецьку та Луганську.

Про це в коментарі власному кореспондентові Укрінформу повідомив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

“Як доповідав на одному із засідань посол Яшар Халіт Чевік, нині фактично існує три СММ: одна з центром у Києві, друга – з центром у Донецьку і третя – з центром у Луганську. Якщо зараз спостерігачі хочуть пересуватися між окупованим Донецьком та Луганськом, то від них вимагають довідку з негативним результатом тесту на коронавірус або 14 днів карантину. Таким чином, спостерігачі можуть не побачити конкретну подію, якщо вони спеціально їдуть заради неї, – після двох тижнів на тому місці вже не буде ні танків, нічого", – зазначив український дипломат.

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, маючи головний офіс у Києві, працює на Донбасі за допомогою мережі патрульних центрів та передових патрульних баз, розташованих по обидві лінії зіткнення. При цьому в Донецьку (ОРДО) та Луганську (ОРЛО) перебувають окремі офіси моніторингових команд.

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Прикриваючись боротьбою з пандемією коронавірусу, окупаційні війська обмежили свободу пересування СММ через лінію зіткнення. Заборони щодо доступу місії на блокпостах російських збройних формувань під час спроб патрулів СММ ОБСЄ пройти або проїхати до окупованих районів розпочалися 21 березня в Донецькій області та 23 березня в Луганській.

Таким чином, наразі бази ОБСЄ в Донецьку та Луганську залишилися фактично відірваними від центру в Києві. Самі моніторингові команди в ОРДО і ОРЛО також відірвані одна від одної: бойовики вимагають від міжнародних спостерігачів при перетині "кордону" між двома "республіками" витримувати двотижневий домашній карантин. Таким чином, нині де-факто існує три "філії" Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Детальніше читайте в матеріалі Укрінформу "Навіщо Україні моніторингова місія ОБСЄ".