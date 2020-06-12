МЗС - про розширені можливості: Україна зможе поглибити військову співпрацю з НАТО

Рішення Альянсу про надання Україні статусу члена Програми розширених можливостей НАТО є визнанням її значного внеску у міжнародну безпеку.

Таку думку висловили у Міністерстві закордонних справ України.

«12 червня 2020 року Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP). Сьогоднішнє рішення Альянсу є визнанням значного внеску України у міжнародну безпеку, зокрема шляхом участі у місіях під проводом НАТО, Силах реагування НАТО та відповідних навчаннях і тренуваннях», - йдеться в повідомленні.

В МЗС зазначили, що Україна розглядає Програму як додатковий інструмент для поглиблення військової практичної взаємодії з Альянсом.

«Статуc партнерства в EOP дає старт процесу, який зробить співпрацю України з НАТО ще більш ефективною», - наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

Також у міністерстві вкотре заявили, що курс України на членство в НАТО залишається незмінним, і в цьому контексті Річна національна програма та Комплексний пакет допомоги НАТО для України є практичними інструментами, які допоможуть досягти цієї цілі.

Як повідомляв Укрінформ, в Альянсі 12 червня ухвалили рішення про надання Україні статусу члена Програми розширених можливостей НАТО (EOP). Президент Володимир Зеленський зазначив, що цей статус партнера дозволить Україні та Альянсу краще взаємодіяти заради спільної безпеки.

Україна у січні 2020 року подала заявку на участь у Програмі розширених можливостей НАТО.

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Програма розширених можливостей НАТО була започаткована на саміті Альянсу у вересні 2014 року з метою надання окремим країнам-партнерам механізмів для досягнення та підтримання максимальної взаємосумісності з Альянсом.

EOP дозволяє країні-партнеру досягти так званої секторальної (оперативної) взаємосумісності з НАТО (на рівні системи логістики, зв’язку, управління військами, конкретних родів військ тощо). Крім того, EOP дає запрошеним до неї країнам-партнерам низку особливих можливостей взаємодії з НАТО.