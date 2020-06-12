Провести місцеві вибори-2020 е-голосуванням немає технічних можливостей — Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не бачить реальних технічних можливостей, які б дозволили провести місцеві вибори 2020 за системою електронного голосування.

Про це він сказав в інтерв’ю bukvy.

“Станом на сьогодні я не бачу реальних технічних можливостей провести місцеві вибори 2020 за системою електронного голосування”, - сказав Разумков.

Водночас, коментуючи подання президентом у Раду законопроєкту про референдум, де є положення про електронне голосування, він зазначив, що вважає правильним те, що ця норма закладена в законопроєкт. “Ми про це говорили і під час виборчої кампанії, до цього рухається увесь світ, але сьогодні для такого формату не створені умови. Поки що. А для деяких верств, можливо, його і не буде. Напевно, старенькій бабусі буде важко пояснити, як це працює з телефону. Але і для інших це питання, яке забиратиме певний час, з точки зору захисту персональних даних”, - додав голова ВРУ.

Відповідаючи на питання, чи ініціюватиме парламент перегляд бюджету на проведення виборів, оскільки він був скорочений, Разумков зазначив, що вносити зміни треба буде для того, щоб у повному обсязі профінансувати цей процес.

Як повідомляв Укрінформ, ще у лютому 2020 року Президент Володимир Зеленський, презентуючи мобільний додаток "Дія", заявив, що запровадження електронного голосування на президентських, парламентських чи місцевих виборах є "амбітним, але досяжним" викликом. Водночас він не уточнив, коли буде можливим запровадити в Україні електронне голосування.