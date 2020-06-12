Разумков сказав, коли Рада може взятися за програму дій уряду 2.0

Верховна Рада, скоріше за все, наступного четверга розглядатиме Програму діяльності Кабінету міністрів України.

Про це Голова ВР Дмитро Разумков сказав в інтерв’ю bukvy.

“На цьому тижні – думаю, що в четвер чи п’ятницю – вона буде надіслана до Ради і наступного тижня, не пізніше п’ятниці (скоріше за все, у четвер) програма уряду буде розглядатися парламентом”, - сказав Разумков.

За його словами, є гарантія того, що цей документ буде набагато якісніший, ніж той, що був поданий спочатку.

“Чи підтримає його Рада? Сподіваюсь, що так. Але подивимось на документ”, - додав Голова ВР.

Разумков підкреслив, що уряд подавав свою першу програму тоді, коли часу на її написання не було.

Як повідомляв Укрінформ, уряд сьогодні погодив доопрацьовану Програму діяльності Кабінету міністрів України та внесе її на розгляд Верховної Ради.

Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України" 13 квітня. Цей документ Кабмін затвердив на позачерговому засіданні 2 квітня. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Водночас представники фракції "Слуга народу" заявляли, що програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

Шмигаль 4 червня, представляючи з парламентської трибуни проєкт постанови "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України", закликав парламент відправити цей документ на доопрацювання, аби внести новий доопрацьований варіант у Раду. Верховна Рада відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів України.

Тоді ж Шмигаль повідомив народним депутатам про те, що КМУ вже доопрацював програму, врахувавши пропозиції профільних комітетів ВР за усіма напрямками.