Верховний суд відмовив Трубі у поновлені на посаді директора ДБР

Верховний суд відмовив Роману Трубі у поновлені на посаді директора Державного бюро розслідувань.

Про це інформує пресслужба суду.

"Верховний Суд відмовив у задоволенні позовних вимог Романові Трубі, який просив визнати протиправним та нечинним Указ Президента України від 27 грудня 2019 року № 960/2019 про його звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення 12 червня ухвалила колегія суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом Романа Труби до Президента України Володимира Зеленського, де третьою особою виступало – Державне бюро розслідувань.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 27 грудня 2019 року підписав указ, яким звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу.

Труба оскаржував у ВС указ Президента про звільнення. На його думку, “зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп”.