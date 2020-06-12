Зеленський пропонує ключову тему для відеозустрічі Східне партнерство-ЄС

Президент Володимир Зеленський пропонує однією з ключових тем майбутньої відеконфренції лідерів країн Східного партнерства та Євросоюзу поставити питання посилення координації між ЄС та країнами-партнерами у подоланні глобальних криз.

Про це він заявив під час телефонної розмови з Прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном, повідомляє пресслужба глави Української держави.

«Для нас принциповими є три елементи, що мають визначати подальший розвиток Східного партнерства: фіксація європейських перспектив для асоційованих партнерів, підтримка територіальної цілісності партнерів, подальша інтеграція ринків з ЄС відповідно до угод про асоціацію на основі чотирьох свобод (рух товарів, послуг, капіталів, осіб). Розраховуємо на підтримку Швецією наших підходів», – зауважив Зеленський.

У свою чергу Левен висловив сподівання, що «живий» саміт Східного партнерства відбудеться вже на початку 2021 року й там можна буде обговорити конкретні досягнення та ухвалити декларацію щодо європейської перспективи України.

Шведський Прем’єр-міністр висловив підтримку на шляху структурних реформ і привітав з ухваленням земельної реформи та банківського закону, а також зі схваленням програми співпраці Міжнародного валютного фонду та України.

Крім того, Левен зробив акцент на важливості підтримки України Європейським Союзом.

Також сторони обговорили ситуацію з поширенням та стримуванням коронавірусної інфекції на території обох держав.

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Водночас Зеленський запропонував шведській стороні розглянути перспективи реалізації співпраці в будівництві мережі сміттєпереробних заводів в Україні.

Наостанок Стефан Левен нагадав про запрошення відвідати Швецію, щойно це стане можливим після завершення обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією COVID-19.

Як повідомлялося, зустріч між лідерами країн Східного партнерства та керівниками Євросоюзу відбудеться 18 червня в режимі відеоконференції.

Фото: president.gov.ua