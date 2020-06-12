Завтра відбудеться засідання ТКГ - Резніков

Засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі за результатами попередньо проведеної роботи у підгрупах відбудеться у суботу, 13 червня.

Про це під час онлайн-дискусії у Києві заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Політична група сьогодні відпрацювала, гуманітарна група відпрацювала, і зараз почались засідання безпекової та соціально-економічної. Завтра вже буде безпосередньо засідання Тристоронньої контактної групи, на якому буде обговорення, як сьогодні відпрацюють чотири робочі групи", - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, у межах робочого візиту до Білорусі українська делегація зустрілася з російською стороною Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) з метою обговорення підвищення ефективності роботи групи.

Зустріч відбулася в межах виконання домовленостей лідерів "нормандського формату" та у продовження зустрічей української делегації в Берліні 2 червня й напередодні робочої поїздки української делегації в Париж 12 червня.

Також Резніков заявив, що якщо Російська Федерація справді налаштована на плідну роботу в рамках мінського переговорного процесу, то має оновити склад делегації для участі у ТКГ.

"Ми дали, скажімо, вдалий пас Російській Федерації (оновлення складу української делегації для участі у ТКГ - ред.), вони так само можуть перезавантажити свою групу, хоча б з простих міркувань: якщо хочуть продемонструвати світові, що дійсно налаштовані на врегулювання ситуації на окупованому Донбасі", - заявив він.

Міністр наголосив на необхідності такої ротації: контрольовані Росією представники ОРДЛО шість років перебувають у мінському переговорному процесі, однак "не в змозі сказати "ні" чи "так", окрім того наративу, який у них склався за цей час".

"Сьогодні ми робимо все, аби довести - Україна робить максимальні кроки для виконання Мінська, якщо Росія насправді готова. Якщо ні - доведеться ухвалювати інше рішення", - додав Резніков.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 травня оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Її і далі очолюватиме Леонід Кучма, Президент України 1994-2005 років.

До складу делегації увійшли віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник голови делегації), голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник голови делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань).

Крім того, у складі делегації заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з питань безпеки), голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

9 червня вперше у складі української делегації у роботі політичної групи та безпосередньо ТКГ взяли участь представники окремих районів Донецької та Луганської областей з метою проведення передбачених мінськими домовленостями консультацій. Окремі райони Донеччини представляли журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, окремі райони Луганщини – голова Міжнародної громадської організації, юрист Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер.