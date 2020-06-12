НАЗК запрошує 25 глав партій дати пояснення про порушення

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 25 керівників політичних партій для надання пояснень в межах адмінпровадження.

Про це у Telegram повідомила пресслужба агентства.

"За результатами аналізу звітів політичних партій за IV квартал 2019 року НАЗК виявило чисельні ознаки порушень. Щоб з’ясувати обставини цих можливих порушень порядку подання фінансової звітності НАЗК запрошує керівників 25 політичних партій для надання пояснень з 15 по 19 червня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Також для надання пояснень НАЗК запросило кандидатку в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №179 Тетяну Лазуренко.

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Як повідомляв Укрінформ, Національне агентство з питань запобігання корупції цьогоріч направило до суду 110 адмінпротоколів щодо порушень з боку політичних партій.