Рада ухвалила лише один законопроєкт уряду Шмигаля - КВУ

Верховна Рада ухвалила лише один законопроєкт уряду, очолюваного Денисом Шмигалем, упродовж перших ста днів його роботи.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

“Комітет виборців України проаналізував показники законодавчої роботи уряду Дениса Шмигаля за перші 100 днів діяльності. За даними КВУ у перші 100 днів роботи народні депутати прийняли лише 1 урядовий законопроєкт. Це проєкт закону про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців,” - йдеться у повідомленні.

При цьому всього, за даними КВУ, в період із 5 березня по 11 червня урядом Шмигаля було подано до Верховної Ради 39 проєктів законів. Враховуючи, що законом став лише один з них, відсоток успішності законодавчої роботи уряду складає 2,5%. Решта неприйнятих законопроєктів авторства уряду продовжуються знаходитися у ВР.

Для повіряння експерти зазначають, що урядом Олексія Гончарука за перші 100 днів роботи було подано 44 проєкти законів, із них законами стали 7, або 16%.

«Один підтриманий законопроєкт за 100 днів – це повний провал законодавчої роботи уряду Д.Шмигаля. Зараз Кабінет міністрів і монобільшість більше нагадують політичних опонентів, аніж одну команду. У період пандемії саме уряд мав стати ключовим центром розробки законодавчих рішень, адже він має найбільш повну інформацію і може здійснювати найбільші чіткі обрахунки», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Водночас він уточнив, що за час пандемії Рада прийняла 22 закони, спрямованих на боротьбу з коронавірусом.

“Показово, що парламент приймав законопроєкт авторства народних депутатів, а не уряду. При цьому часто навіть дискусії щодо законодавчих методів боротьби з коронавірусом обходилися без залучення Кабінету міністрів. До прикладу, як це мало місце в ситуації із законопроєктами щодо страхування медиків», - додав Кошель.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня цього року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. У той же день парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.