Рада ухвалила лише один законопроєкт уряду Шмигаля - КВУ
Про це повідомляє Комітет виборців України.
“Комітет виборців України проаналізував показники законодавчої роботи уряду Дениса Шмигаля за перші 100 днів діяльності. За даними КВУ у перші 100 днів роботи народні депутати прийняли лише 1 урядовий законопроєкт. Це проєкт закону про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців,” - йдеться у повідомленні.
При цьому всього, за даними КВУ, в період із 5 березня по 11 червня урядом Шмигаля було подано до Верховної Ради 39 проєктів законів. Враховуючи, що законом став лише один з них, відсоток успішності законодавчої роботи уряду складає 2,5%. Решта неприйнятих законопроєктів авторства уряду продовжуються знаходитися у ВР.
Для повіряння експерти зазначають, що урядом Олексія Гончарука за перші 100 днів роботи було подано 44 проєкти законів, із них законами стали 7, або 16%.
«Один підтриманий законопроєкт за 100 днів – це повний провал законодавчої роботи уряду Д.Шмигаля. Зараз Кабінет міністрів і монобільшість більше нагадують політичних опонентів, аніж одну команду. У період пандемії саме уряд мав стати ключовим центром розробки законодавчих рішень, адже він має найбільш повну інформацію і може здійснювати найбільші чіткі обрахунки», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
Водночас він уточнив, що за час пандемії Рада прийняла 22 закони, спрямованих на боротьбу з коронавірусом.
“Показово, що парламент приймав законопроєкт авторства народних депутатів, а не уряду. При цьому часто навіть дискусії щодо законодавчих методів боротьби з коронавірусом обходилися без залучення Кабінету міністрів. До прикладу, як це мало місце в ситуації із законопроєктами щодо страхування медиків», - додав Кошель.
Як повідомляв Укрінформ, 4 березня цього року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. У той же день парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.