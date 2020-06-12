"Банківський" закон оскаржують у Конституційному суді

До Конституційного суду надійшло подання 64 народних депутатів щодо конституційності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності".

Про це інформує пресслужба суду.

"Сьогодні, 11 червня 2020 року, до Конституційного суду України надійшло конституційне подання 64 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності", його окремих положень, а також положень інших законодавчих актів в редакції цього закону", - йдеться у повідомленні.

Ініціаторами подання стали народні депутати із фракції "Батьківщина" Сергій Власенко і Юлія Тимошенко.

Як повідомлялося, цей закон набув чинності 23 травня поточного року.

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Документ був однією з умов для нової програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Він, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.