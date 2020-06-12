Глави МЗС ЄС і Східного партнерства підготували ґрунт для майбутнього саміту

Міністри закордонних справ країн ЄС та країн-учасниць програми "Східне партнерство" на віртуальній зустрічі підготували ґрунт для майбутньої зустрічі лідерів, яка має відбутися 18 червня у режимі телеконференції.

Про це у четвер на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів заявив єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми мали не лише дуже плідну зустріч з міністрами країн Східного партнерства, але також підготували ґрунт для зустрічі лідерів. Наступного тижня відбудеться саміт Східного партнерства, також за допомогою відеоконференції", - сказав єврокомісар.

За його словами, на сьогоднішній зустрічі було розглянуто дві головні теми – відповідь на COVID-19 і майбутнє Східного партнерства. Зокрема, всі міністри наголосили, що для ЄС Східне партнерство є ключовим пріоритетом і залишатиметься ним надалі.

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Варгеї нагадав, що після спалаху пандемії коронавірусу ЄС швидко мобілізував майже мільярд євро для надання негайної допомоги східним партнерам у боротьбі з кризою за трьома напрямками. Перший з них передбачав невідкладну підтримку в обсязі 80 мільйонів євро, які були спрямовані на забезпечення партнерів необхідним медичним обладнанням. Водночас, значні суми, вивільнені з інших програм в межах Східного партнерства, були використані для зміцнення та підвищення стійкості системи охорони здоров’я та соціального забезпечення, що дозволило охопити найбільш незахищені верстви населення в країнах-партнерах. Нарешті, третій напрямок – це підтримка економіки, передусім підприємств малого та середнього бізнесу.

"Вважаю, що всі учасники зустрічі погодилися з тим, що ключовим для майбутнього Східного партнерства є стійкість країн-партнерів. Вона ґрунтується, в першу чергу, на стійкості економіки, на взаємопоєднанні, на залученні цих країн до ключових напрямків політики ЄС, включаючи Цифрову Європу та Зелену угоду. Але для того, щоб це сталося, ми маємо з початку створити здорову економіку. Ключем до цього буде розвиток транспортної та енергетичної інфраструктури, а також поширення цифрових мереж, які ми будемо використовувати для прискорення економічного відновлення", - наголосив Варгеї.

Як раніше повідомляло агентство, зустріч між лідерами країн Східного Партнерства та керівниками Євросоюзу відбудеться 18 червня в режимі відеоконференції.

Фото: ЕС