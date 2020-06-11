Україна і Росія обговорили у Мінську роботу ТКГ

У межах робочого візиту до Білорусі українська делегація зустрілася з російською стороною Тристоронньої контактної групи з мирного врегулюванню ситуації на Донбасі (ТКГ) з метою обговорення підвищення ефективності роботи групи.

Про це повідомляється на сайті Президента.

"Зустріч відбулася в межах виконання домовленостей лідерів Нормандського формату та у продовження зустрічей української делегації в Берліні 2 червня й напередодні робочої поїздки української делегації в Париж 12 червня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Офіс Президента України, 9 червня у форматі відеоконференції відбувся черговий раунд консультацій у робочій групі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі. Уперше до діалогу на майданчику ТКГ у складі української делегації були залучені представники тимчасово окупованих Російською Федерацією районів Донецької та Луганської областей України.