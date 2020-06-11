НАЗК направило до суду понад сотню протоколів щодо порушень політпартій

Національне агентство з питань запобігання корупції цьогоріч направило до суду понад сотню адмінпротоколів щодо порушень з боку політичних партій.

Про це у Telegram повідомила пресслужба НАЗК.

"З початку року НАЗК направило до суду 110 адмінпротоколів стосовно порушень з боку політичних партій. З них - 80 протоколів щодо порушення порядку подання фінансової звітності, 28 протоколів щодо невиконання законних вимог НАЗК, 2 протоколи - щодо порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії", - йдеться у повідомленні.

У національному агентстві повідомили, що з початку року суди визнали винними в порушенні порядку подання фінансової звітності керівників партій "Громадянська позиція", "Солідарність правих сил", "Ліберально-демократична партія України", "Республіканська партія України", "Альянс за соціальну справедливість", "Європейська ліберальна партія", "Право народу".

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У невиконанні законних вимог НАЗК були визнані винними керівники партій "Разом сила" та "Народний рух України".

Також винними в порушенні порядку надання внесків були визнані внескодавці таких політичних партій, як "Національний корпус", "Слуга Народу", "Українська стратегія Гройсмана" та "Всеукраїнське об’єднання "Свобода".