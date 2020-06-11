100 днів уряду: Шмигаль дає пресконференцію
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Укрінформ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль проводить пресконференцію до 100 днів уряду.
Захід транслює Кабмін на своєму каналі у Youtube.
Початок пресконференції запланований на 14.00.
Як повідомляв Укрінформ, 4 березня цього року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. У той же день парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.