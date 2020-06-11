100 днів уряду: Шмигаль дає пресконференцію

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль проводить пресконференцію до 100 днів уряду.

Захід транслює Кабмін на своєму каналі у Youtube.

Початок пресконференції запланований на 14.00.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня цього року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. У той же день парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.