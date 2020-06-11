Зеленський запевняє, що не перебуває в інформаційному вакуумі

Президент Володимир Зеленський запевнив, що не перебуває в інформаційному вакуумі, усе оточення каже йому правду.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

" Ні-ні. Я ж говорю, ви мені ставите запитання, і я знаю, що відбувається. Це значить, що я не у вакуумі. І я точно не перебуваю в теплій ванні. Тут би хоч до душика дійти", - відповів Зеленський на запитання, чи не тримають його в інформаційному вакуумі.

На його думку, всі люди з його оточення кажуть правду.

Водночас, відповідаючи на питання про різницю між передвиборчими гаслами його команди "Зробимо їх разом" та команди колишнього президента Петра Порошенка "Жити по-новому", Зеленський сказав: "Ми їх дійсно зробили. А вони жити по-новому не змогли".