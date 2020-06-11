100 днів уряду: Шмигаль проведе пресконференцію

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер проведе пресконференцію до 100 днів уряду, захід транслюватимуть онлайн.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"11 червня о 14:00 почнеться онлайн-трансляція пресконференції Прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля на тему "100 днів уряду", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня цього року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. У той же день парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.

фото: КМУ