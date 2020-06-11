Зеленський розповів, які посади пропонував Тігіпку та Хорошковському

Президент Володимир Зеленський пропонував Валерію Хорошковському очолити митницю, а Сергію Тігіпку - дорадчу групу.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Валерія Івановича Хорошковського я знаю багато років, він нам вказав реальні "діри" на митниці. Він сказав, що реально Нефьодов ніколи не зможе це зробити, і час показав, що це правда. Я йому сказав: "Валерій Іванович, дивіться, ідіть на митницю, я можу це сказати уряду, запропонувати. Якщо ви берете на себе відповідальність, що ви збільшите" - а він сказав, десь в два рази можна збільшити дохід в бюджет, - я йому сказав: "Ідіть, будь ласка", - зазначив Зеленський.

За його словами, Хорошковський від такої пропозиції відмовився.

Президент висловив думку, що експосадовець чекав іншої пропозиції, зокрема щодо посади Прем'єр'-міністра, але, за словами Зеленського, йому цю посаду не пропонували.

Глава держави також зазначив, що Тігіпку було запропоновано "сильну потужну робочу групу", яка мала працювати разом з урядом. Як пояснив Президент, цій групі надавалися повноваження дорадчого органу, й вона мала напрацьовувати стратегію.

"Вони (у дорадчій групі - ред.) щось там пропонували уряду. Я не знаю, скільки тижнів вони працювали, але вони щось пропонували. Тобто, ми зробили цю групу, вони створили там стратегію, вона повинна бути у Шмигаля", - додав Зеленський.

Як відомо, Валерій Хорошковський був першим віцепрем'єр-міністром України у 2012 році, міністром фінансів, головою Служби безпеки України у 2010—2012 роках та головою Державної митної служби України у 2007—2009 роках.

Сергій Тігіпко обіймав посади віцепрем'єр-міністра - міністра соціальної політики (2010-2012), голови Нацбанку (2002-2004).

Фото: Офіс Президента