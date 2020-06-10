Кулеба обговорив євроінтеграційні прагнення України з главою МЗС Швеції

10 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів відеорозмову з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Співрозмовники обговорили питання підтримки євроінтеграційних прагнень України з боку Швеції напередодні проведення відеоконференції міністрів закордонних справ «Східного партнерства» 11 червня 2020 року.

Кулеба наголосив на важливості консолідації зусиль з підготовки амбітної Спільної декларації майбутнього саміту «Східного партнерства» на принципах спільної власності, стратегічного характеру цієї ініціативи, а також враховуючи інтереси Східних партнерів.

Читайте також: Східне партнерство стане одним з пунктів головування Німеччини у Раді ЄС

Також він поінформував шведську колегу про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих частинах території України, розвиток переговорів в рамках Нормандського формату та процес імплементації Мінських домовленостей.

Очільник МЗС України наголосив, що питання протидії збройній агресії з боку РФ та спільні кроки з деокупації Криму повинні залишатися пріоритетними на порядку денному діяльності ОБСЄ.

"Переконаний, що високий рівень шведської дипломатії дозволить ефективно і послідовно захищати принципи і норми, закладені в основу архітектури європейської безпеки та діяльності ОБСЄ, під час головування Швеції у 2021 році", - підкреслив Кулеба.

Читайте також: Кулеба розповів про інновації в отриманні українських віз для іноземців

Глава МЗС Швеції відзначила прогрес в імплементації реформ в Україні, зокрема ухвалення закону про ринок землі. Прихід в Україну відомих шведських брендів, таких як ІKEA, є свідченням успіху України на цьому шляху.

Міністри закордонних справ України та Швеції висловили налаштованість поглиблювати економічне співробітництво між країнами та докладати зусиль з метою мінімізації негативного впливу пандемії коронавірусу на міжнародну економіку.