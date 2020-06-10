В’ятрович очолив Франківський осередок «Євросолідарності»

В Івано-Франківську Володимира В’ятровича офіційно представили як керівника територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність».

Про це повідомляє Івано-Франківська територіальна організація «Європейська Солідарність».

«Днями Володимира В’ятровича, народного депутата України було обрано керівником Івано-Франківської територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність». 5 червня Центральна рада партії «Європейська Солідарність» підтримала дане призначення. …На Івано-Франківщині Володимир В’ятрович займатиметься розбудовою партійного осередку і підготовкою до місцевих виборів. У планах на найближчі тижні відвідати усі райцентри Прикарпаття», - зазначає територіальна організація партії.

В’ятрович розповів, що не має досвіду роботи у керівних партійних структурах, отже сподівається на підтримку однопартійців. Водночас він переконаний, що «Європейська Солідарність» центром об’єднання політичних сил для зміни ситуації в країні.

«Крім політичної діяльності буду активно займатися просвітницькою та інформаційною роботою. Вважаю, сьогодні треба багато розповідати і про минуле, і про сьогодення, і про особливості української культури. Питання національної ідентичності є елементами ширшої політики і на них здійснюється колосальний тиск з боку Російської Федерації», - зазначив В’ятрович.

Володимир В’ятрович – український вчений-історик, публіцист, дослідник історії визвольного руху, громадський і політичний діяч. Кандидат історичних наук. Працював головою Українського інституту національної пам’яті 2014-2019. З 14 листопада 2019 року — народний депутат України від партії «Європейська Солідарність».

Фото: ivano-frankivsk.eurosolidarity.org