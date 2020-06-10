Росія втрачає лідерство в енергетичній сфері й важелі політичного впливу – експерти

Росія переживає системну кризу в енергетичній сфері, втрачає лідерство як провідний енергопостачальник, а також енергетичні важелі впливу на світову політику.

Такої думки дійшли учасники міжнародного онлайн-круглого столу в Укрінформі «Крах «Енергетичної наддержави» Путіна. Ймовірність чи реальність? Небезпеки та можливості світу».

«Для російської енергетичної сфери складається доволі складна ситуація. Ми можемо це побачити на ситуації навколо газогону Північний потік-2, який РФ намагається добудувати, але невзмозі це зробити. Ми бачимо конфлікт з організацією експортерів нафти ОПЕК, яка безпрецедентно понизила ціни на нафту. Ми бачимо взагалі кризу в енергетичній сфері РФ – варто згадати минулорічне забруднення нафти, яка постачалася до Європи», - зазначив Дмитро Левусь, співкоординатор ГІ «Бурштиновий шлях», директор ЦСД «Український меридіан».

Михайло Гончар - президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» вважає, що занепаду російської енергетичної монополії сприяє значне зниження світових цін на енергоносії й закликав «не купувати російське».

«Нам треба докладати зусиль, щоб режим пацифікації зробити реаліями сьогоднішнього дня і для цього є всі умови. Дефіциту нафти й газу в світі немає, тому рецепт є дуже простий – купуйте не російські енергоносії, бо інакше ви фінансуєте агресію Кремля у військовому чи гібридному вимірі, продовжуючи існування держави Путіна - навіть без нього», - закликав Гончар.

Едуардс Лініньш - оглядач Латвійського радіо наголосив, що намагаючись зберегти свій вплив, Росія намагатиметься дискредитувати альтернативні джерела енергетики.

«Найбільш яскраві приклади – це протести 2012-14 років, які реально призупинили розвиток у Румунії галузі сланцевого газу, і в цих нібито місцевих протестах насправді проглядається слід російського впливу. Так само, якщо звучить думка, що розвиток сонячної енергетики на півночі Європи зовсім не перспективний, бо це не таке вже й безпечне тощо», - зазначив Лініньш.

Віталій Кулик - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства вважає, що введення трансадріатичного газогону та активність Азербайджану на цьому ринку призведе до його значного перерозподілу, і це змусить Росію задіяти всі механізми стримування – аж до військових.

«Росія використає весь інструментарій зовнішньополітичних, економічних і військових механізмів тиску на ринки й країни, які протистоять російському домінуванню. У відповідь на витіснення на енергетичному ринку Росія спробує відповісти в тому числі й військовим та інформаційним гібридним способом країнам, які є реципієнтами російських енергетичних ресурсів», - застеріг Кулик. На його переконання, Росія остаточно втратить статус енергетичної наддержави протягом 5-10 років.