"Слуга народу" обрала керівників ще чотирьох обласних осередків

Партія "Слуга народу" обрала голів ще чотирьох обласних осередків політсили.

Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook.

"Йдемо далі – цього разу на південь і в центр. Ми визначилися з керівниками ще чотирьох осередків "Слуги народу", - інформувала Кравчук.

Так, за її даними, обласні осередки партії очолили:

- в Херсонській області – Юрій Соболевський, адвокат, під час президентської виборчої кампанії був представником Зе!команди у Херсонській області;

- Кіровоградській області – Олександр Дануца, народний депутат;

- Черкаській області – Олександр Завітневич, народний депутат, голова парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

- Київській області – народний депутат Олександр Дубінський, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Чекаємо на останню серію - в ній місто Київ, Закарпаття, Луганщина і уточнення по Львівщині", - написала Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, раніше партія "Слуга народу" обрала голів осередків політсили у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській та Тернопільській областях.

Крім того, головою міської організації "Слуга народу" у Кривому Розі став народний депутат Юрій Корявченков.