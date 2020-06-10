Кремль не запросив Зеленського на парад — від України не було

Кремль не запросив Зеленського на парад — від України не було "сигналів про бажання"

Укрінформ
Кремль не надсилав запрошення на парад Перемоги в Москві 24 червня Президенту України Володимиру Зеленському.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

"Як ми знаємо, Україна не є де-факто, і багато в чому, де-юре, учасницею СНД, не проявляє бажання якимось чином продовжувати роботу в цих структурах, і жодного разу не сигналізувала про своє бажання розділити радість від свята Перемоги", - пояснив Пєсков.

За його словами, акцент робився на запрошенні очільників держав СНД, а також партнерів, які самі "виявляли бажання приїхати, аби ми раділи". Пєсков зазначив, що участь в «параді Перемоги» 24 червня підтвердили лідери Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Сербії, Хорватії.

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На питання, чи була отримана відповідь від президента Білорусі Олександра Лукашенка, Пєсков сказав, що "поки ні". "Ціла низка лідерів також отримали запрошення, і ми очікуємо від них підтвердження в найближчий день", - наголосив прессекретар президента РФ.

Як повідомлялося, парад Перемоги, який традиційно відбувається в РФ 9 Травня, через ситуацію з коронавірусом перенесено на 24 червня.

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