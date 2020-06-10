Кремль не запросив Зеленського на парад — від України не було "сигналів про бажання"

Кремль не надсилав запрошення на парад Перемоги в Москві 24 червня Президенту України Володимиру Зеленському.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

"Як ми знаємо, Україна не є де-факто, і багато в чому, де-юре, учасницею СНД, не проявляє бажання якимось чином продовжувати роботу в цих структурах, і жодного разу не сигналізувала про своє бажання розділити радість від свята Перемоги", - пояснив Пєсков.

За його словами, акцент робився на запрошенні очільників держав СНД, а також партнерів, які самі "виявляли бажання приїхати, аби ми раділи". Пєсков зазначив, що участь в «параді Перемоги» 24 червня підтвердили лідери Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Сербії, Хорватії.

На питання, чи була отримана відповідь від президента Білорусі Олександра Лукашенка, Пєсков сказав, що "поки ні". "Ціла низка лідерів також отримали запрошення, і ми очікуємо від них підтвердження в найближчий день", - наголосив прессекретар президента РФ.

Як повідомлялося, парад Перемоги, який традиційно відбувається в РФ 9 Травня, через ситуацію з коронавірусом перенесено на 24 червня.