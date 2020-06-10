Шмигаль: Ми непросто, але спокійно пройдемо кризу

Шмигаль: Ми непросто, але спокійно пройдемо кризу

Укрінформ
Уряд під керівництвом Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля протягом 99 днів роботи зміг протистояти поширенню пандемії та одночасно не допустити масштабної економічної кризи в країні.

Таку думку Шмигаль висловив на засіданні уряду 10 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні 99 днів, відколи наш уряд розпочав роботу. Ми зіштовхнулися з історичним викликом, мали протистояти поширенню пандемії та одночасно не допустити масштабної економічної кризи в країні”, - сказав Шмигаль.

За його словами, КМУ запровадив своєчасні карантинні заходи та підтримку людей. Крім того зміг створити сприятливі умови для економічного відновлення країни, збереження основи розвитку.

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“Ми непросто, але спокійно пройдемо кризу. Я впевнений”, - додав очільник уряду.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Нині в Україні триває адаптивний карантин до 22 червня.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Станом на 10 червня Україна перейшла на наступний етап виходу з карантину.

Станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадків COVID-19, за добу зареєстровано 525 нових.

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