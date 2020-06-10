Шмигаль: Ми непросто, але спокійно пройдемо кризу

Уряд під керівництвом Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля протягом 99 днів роботи зміг протистояти поширенню пандемії та одночасно не допустити масштабної економічної кризи в країні.

Таку думку Шмигаль висловив на засіданні уряду 10 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні 99 днів, відколи наш уряд розпочав роботу. Ми зіштовхнулися з історичним викликом, мали протистояти поширенню пандемії та одночасно не допустити масштабної економічної кризи в країні”, - сказав Шмигаль.

За його словами, КМУ запровадив своєчасні карантинні заходи та підтримку людей. Крім того зміг створити сприятливі умови для економічного відновлення країни, збереження основи розвитку.

“Ми непросто, але спокійно пройдемо кризу. Я впевнений”, - додав очільник уряду.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Нині в Україні триває адаптивний карантин до 22 червня.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Станом на 10 червня Україна перейшла на наступний етап виходу з карантину.

Станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадків COVID-19, за добу зареєстровано 525 нових.