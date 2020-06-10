Посли G7 привітали затвердження МВФ програми для України

Посли країн "Великої сімки" (G7) вітають Україну із затвердженням Міжнародним валютним фондом 18-місячної програми Stand-By.

Про це повідомляє Група підтримки послів G7 в Україні у Twitter.

"Посли країн G7 вітають Україну із затвердженням з боку МВФ програми Stand-by (SBA), яка зміцнить економічну стабільність України. Ми сподіваємося на продовження співпраці з українським урядом у проведенні реформ для стимулювання економічного зростання і заохочення збільшення інвестицій", - йдеться у твіті.

Як повідомлялося, виконавча рада МВФ за підсумками засідання 9 червня затвердила нову програму кредитування Stand-By для України, яка передбачає фінансування в розмірі $5 млрд терміном на 18 місяців.

Перший транш від Міжнародного валютного фонду обсягом 2,1 млрд доларів має надійти в Україну 11 червня та буде спрямований до державного бюджету.