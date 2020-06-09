Новий керівник Служби зовнішньої розвідки зміцнюватиме агентуру
Про це Кондратюк заявив під час представлення його колективу СЗР Президентом України, повідомляє пресслужба глави держави.
"Валерій Кондратюк наголосив, що пріоритетами в його діяльності на посаді голови СЗР є зміцнення агентурного апарату, покращення роботи інформаційно-аналітичних підрозділів, розвиток кібер- та технічної розвідки, вдосконалення матеріально-технічної бази, соціальний захист працівників служби та членів їхніх сімей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Кондратюк подякував Президенту за високу довіру і запевнив, що розуміє свою особисту відповідальність за виконання покладених на Службу зовнішньої розвідки завдань.
Як повідомлялося, Указ про призначення Валерія Кондратюка головою Служби зовнішньої розвідки України Президент підписав 5 червня.
Фото: Офіс Президента