Новий керівник Служби зовнішньої розвідки зміцнюватиме агентуру

Новий керівник Служби зовнішньої розвідки зміцнюватиме агентуру

Укрінформ
Новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк вважає своїми пріоритетами зміцнення агентурного апарату, покращення роботи інформаційно-аналітичних підрозділів і розвиток кібер- та технічної розвідки.

Про це Кондратюк заявив під час представлення його колективу СЗР Президентом України, повідомляє пресслужба глави держави.

"Валерій Кондратюк наголосив, що пріоритетами в його діяльності на посаді голови СЗР є зміцнення агентурного апарату, покращення роботи інформаційно-аналітичних підрозділів, розвиток кібер- та технічної розвідки, вдосконалення матеріально-технічної бази, соціальний захист працівників служби та членів їхніх сімей", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Кондратюк подякував Президенту за високу довіру і запевнив, що розуміє свою особисту відповідальність за виконання покладених на Службу зовнішньої розвідки завдань.

Як повідомлялося, Указ про призначення Валерія Кондратюка головою Служби зовнішньої розвідки України Президент підписав 5 червня.

Фото: Офіс Президента

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