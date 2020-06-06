Зеленський поїде до Чернігова, щоб більше дізнатися про кандидата на посаду міністра освіти

Президент Володимир Зеленський розповів, що у середу поїде до Чернігова, щоб більше дізнатися ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - кандидата на посаду міністра освіти і науки.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами у суботу в Заліссі, повідомляє LB.ua.

Президент зазначив, що спочатку розраховував, що міністерство очолить Сергій Бабак, народний депутат і голова профільного комітету Верховної Ради. "Він сказав: я ще не встиг. Ми так можемо довго чекати, поки Сергій все зробить. З усією повагою", - сказав Зеленський.

Також президент пропонував залишитися на посаді Ганні Новосад з уряду Олексія Гончарука, але вона теж не захотіла.

Тоді Зеленський разом з Бабаком і профільним заступником голови Офісу президента Юрієм Коспюком почали шукати інших кандидатів.

Одним з них була Олександра Антонюк, заступниця директора Інституту математики НАН України. "Чудова жінка. Я впевнений, що вона приєднається до нас", - сказав Зеленський.

"Після цього було ще кілька людей. Вони теж дуже хороші, але не можуть бути міністрами", - додав президент.

Кандидатура Шкарлета була запропонована на зустрічі з ректорами вишів 2 червня.

"Вони всі мені запропонували. Перше - ректор Чернігівського університету, 1972 року народження, професор, доктор економічних наук. Друге - мені сказали: у вас є людина, яка працює в Офісі президента багато-багато років; він був заступником міністра Табачника, його звуть [Олексій] Дніпров. І третя людина: у вас є голова комітету Сергій Бабак", - сказав Зеленський.

За його словами, він у середу поїде до Чернігова, щоб більше дізнатися про Шкарлета.

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"Прийду в університет і просто хочу подивитися, як він виглядає. Я хочу поговорити зі студентами і зрозуміти, що це за людина", - сказав він.

Президент також зазначив, що некоректно докоряти Шкарлету за членство в Партії регіонів, тому що в неї заганяли "всіх вчителів в областях".

Як повідомлялося, посада міністра освіти в Україні вакантна з березня 2020 року, коли разом з усім Кабміном була звільнена Ганна Новосад.

Наразі міністерство у статусі виконувачки обов'язків міністра очолює Любомира Мандзій.

Фото: ОП