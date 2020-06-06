Зеленський поїде до Чернігова, щоб більше дізнатися про кандидата на посаду міністра освіти

Зеленський поїде до Чернігова, щоб більше дізнатися про кандидата на посаду міністра освіти

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський розповів, що у середу поїде до Чернігова, щоб більше дізнатися ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - кандидата на посаду міністра освіти і науки.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами у суботу в Заліссі, повідомляє LB.ua.

Президент зазначив, що спочатку розраховував, що міністерство очолить Сергій Бабак, народний депутат і голова профільного комітету Верховної Ради. "Він сказав: я ще не встиг. Ми так можемо довго чекати, поки Сергій все зробить. З усією повагою", - сказав Зеленський.

Також президент пропонував залишитися на посаді Ганні Новосад з уряду Олексія Гончарука, але вона теж не захотіла.

Тоді Зеленський разом з Бабаком і профільним заступником голови Офісу президента Юрієм Коспюком почали шукати інших кандидатів.

Одним з них була Олександра Антонюк, заступниця директора Інституту математики НАН України. "Чудова жінка. Я впевнений, що вона приєднається до нас", - сказав Зеленський.

"Після цього було ще кілька людей. Вони теж дуже хороші, але не можуть бути міністрами", - додав президент.

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Кандидатура Шкарлета була запропонована на зустрічі з ректорами вишів 2 червня.

"Вони всі мені запропонували. Перше - ректор Чернігівського університету, 1972 року народження, професор, доктор економічних наук. Друге - мені сказали: у вас є людина, яка працює в Офісі президента багато-багато років; він був заступником міністра Табачника, його звуть [Олексій] Дніпров. І третя людина: у вас є голова комітету Сергій Бабак", - сказав Зеленський.

За його словами, він у середу поїде до Чернігова, щоб більше дізнатися про Шкарлета.

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"Прийду в університет і просто хочу подивитися, як він виглядає. Я хочу поговорити зі студентами і зрозуміти, що це за людина", - сказав він.

Президент також зазначив, що некоректно докоряти Шкарлету за членство в Партії регіонів, тому що в неї заганяли "всіх вчителів в областях".

Як повідомлялося, посада міністра освіти в Україні вакантна з березня 2020 року, коли разом з усім Кабміном була звільнена Ганна Новосад.

Наразі міністерство у статусі виконувачки обов'язків міністра очолює Любомира Мандзій.

Фото: ОП

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