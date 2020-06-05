Зеленський і Меркель провели телефонну розмову — посол

Зеленський і Меркель провели телефонну розмову — посол

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський і канцлер ФРН Ангела Меркель провели 5 червня телефонну розмову.

Про це повідомляє у Twitter посол України в ФРН Андрій Мельник.

"Щойно відбулася телефонна розмова Президента України Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - написав дипломат.

Мельник уточнив, що це вже 11-та бесіда двох лідерів протягом першого року президентства Зеленського. 

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Посол додав, що з жодним іншим главою іноземної держави очільниця німецького уряду так часто не спілкувалася.

Як повідомлялося, 2 червня в Берліні побувала представницька делегація України.

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