Разумков закрив засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове засідання парламенту в п'ятницю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, на початку засідання парламенту в п'ятницю у Раді пройшла година запитань до уряду. Вона була присвячена темі діяльності Міністерства внутрішніх справ у сфері боротьби з організованою злочинністю, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

З трибуни доповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Крім того, народні депутати утворили Тимчасову спеціальну комісію з питань захисту прав інвесторів.

Також було ухвалено закон "Про внесення змін до статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої ради".

Парламентаріям вдруге не вдалося визначити представників Верховної Ради до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань.