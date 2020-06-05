Рада провалила голосування за склад комісії у конкурсі на посаду директора ДБР

Парламент відхилив проєкт постанови "Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань" (№3592).

Рішення підтримали 205 народних депутатів за мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Проєктом постанови пропонувалося визначити до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань таких осіб: народного депутата від фракції "Слуги народу" Владлена Неклюдова, завідувачку кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Лідію Москвич і колишнього члена ВККСУ Андрія Козлова, якого запропонувала фракція "Голосу".

Передбачалося також вивести зі складу цієї комісії Владислава Бухарєва, Євгена Дейдея та Миколу Паламарчука.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 19 травня відхилила проєкт постанови №3067 "Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань".

Тоді пропонувалося визначити до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Держбюро розслідувань Юрія Пономаренка (декан заочного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого), Владлена Неклюдова та Юлію Яцик (обоє - народні депутати, фракція "Слуги народу").

24 грудня 2019 р. Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про Державне бюро розслідувань", який передбачає перезапуск відомства, зокрема призначення нового керівництва. Згідно з документом, президент призначає нового директора ДБР за поданням конкурсної комісії, без подання прем'єр-міністра України.

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Трьох із дев’яти членів конкурсної комісії повинна делегувати Верховна Рада. Ще по три кандидатури подають Президент та уряд.

27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР. Виконуючою обов'язки стала Ірина Венедіктова. Згодом вона призначила собі першого заступника Олександра Бабікова і заступника Олександра Соколова.

17 березня Венедіктова була призначена генпрокурором. Відтоді обов'язки голови ДБР виконує Олександр Соколов.