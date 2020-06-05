НАЗК викликає Киву для пояснень

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило народного депутата Іллю Киву ("Опозиційна платформа – За життя") для надання пояснень.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"НАЗК запрошує чотири особи для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів",- йдеться у повідомленні.

Так, для надання пояснень до агентства запросили народного депутата Іллю Киву, суддю господарського суду Сумської області Олександра Коваленка, прокурора відділу Офісу генерального прокурора Ярослава Туровського та ексслідчого ДБР Юрія Густякова.

"У разі наявності підстав – буде складено протокол про адміністративні правопорушення", - зауважили у Нацагентстві.

Читайте також: НАЗК перевірить главу СБУ Баканова через іспанську фірму

У НАЗК також нагадали, що неявка особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.