Для них я незручний міністр: Степанов відповів "Голосу" на відкриття справи

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що є "незручним" міністром для представників певних політичних сил, зокрема "Голосу".

Так він на брифінгу 5 червня прокоментував оприлюднену народним депутатом Світланою Устіновою (фракція партії "Голос") інформацію про відкриття проти нього кримінального провадження, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Деякі представники партії “Голос” протягом трьох- чотирьох років просто вбивали українську медицину, запровадивши цей експеримент. А деякі представники підтримували це вбивство української медицини. А зараз цьому прийшов кінець, ніхто не буде більше вбивати українську медицину, її будуть реформувати. Зрозуміло, чому я для них є незручним міністром. Саме тому зрозуміло, чому вони чинять такий тиск”, - сказав глава МОЗ.

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За словами Степанова, ці спроби не завадять його роботі.

"Одразу можу відповісти, що такі спроби і думки у них, що вони можуть мене зупинити на тому шляху, який ми обрали саме з побудови якісної медицини, - у них нічого не вийде, і немає різниці, що вони роблять, принаймні для мене", - заявив Степанов.

Він додав, що замислився б про те, що робить не так, якби представники партії “Голос” схвально відгукнулися про його дії.

Раніше народний депутат Олександа Устінова (фракція "Голосу") на своїй сторінці у Facebook повідомила, що суд зобо'язав СБУ відкрити кримінальне провадження проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова за статтею 113 Кримінального кодексу України - за її словами, за "диверсію проти країни".

Водночас Служба Безпеки не підтвердила інформацію про відкриття кримінального провадження проти міністра охорони здоров'я.