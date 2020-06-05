Ткаченка представили колективу Міністерства культури та інформполітики

Нового міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка у п’ятницю вранці представили колективу міністерства.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Олександр Ткаченко добре відомий всім вам як авторитетний журналіст, досвідчений медіаменеджер та керівник профільного парламентського комітету. Це призначення збігається з потужними викликами для культури та інформполітики, але немає сумнівів, що на чолі з новим керівником міністерство стане потужним провідником реформ та знайде відповіді на ці складні виклики", - сказав на представленні міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Зі свого боку, Ткаченко подякував колективу міністерства на чолі з тимчасово виконуючою обов’язки міністра Світланою Фоменко та держсекретарем Артемом Біденком за роботу в непростий період пандемії та вимушеного секвестру бюджету. Його зусилля як міністра, зауважив Ткаченко, на першому етапі будуть спрямовані насамперед на досягнення адекватного фінансування культурної галузі та запуск всіх інституцій, що мають реалізовувати політику, яку формуватиме міністерство. Про ухвалення конкретніших рішень Ткаченко пообіцяв повідомити після вивчення стану справ за всіма напрямами діяльності міністерства.

Олександр Ткаченко – відомий журналіст, медіаменеджер, політик. Починав редактором та ведучим на телеканалі УТ-1, кореспондентом агентства Reuters. Був президентом продакшн-студії "Нова мова", автором і ведучим програми "Післямова". Очолював "Новий канал", протягом 11 років був гендиректором групи каналів "1+1 Media". У 2019 році обраний народним депутатом від політичної партії "Слуга народу", у парламенті очолив Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

4 червня 2020 року Ткаченко призначений на посаду міністра культури та інформаційної політики України.