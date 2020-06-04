Геращенко: Переатестація, організована Деканоїдзе, призвела до розвалу поліції

Геращенко: Переатестація, організована Деканоїдзе, призвела до розвалу поліції

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Укрінформ
Заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що реформа Національної поліції провалилася через її колишню очільницю Хатію Деканоїдзе.

Про це він заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Я вважаю, що переатестація, організована Хатією Деканоїдзе, призвела до розвалу поліції і, в тому числі, не дала жодного результату. Наприклад, один із двох ґвалтівників (поліціянтів, яких підозрюють у зґвалтуванні жінки у Кагарлику, - ред.) успішно пройшов переатестацію, організовану Хатією Деканоїдзе у 2016 році. Достатньо?" – зазначив заступник Авакова.

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На уточнювальне запитання, чи правда, що 93 відсотки старих кадрів поновилися в поліції через суди, Геращенко відповів, що не має точних відсотків щодо цього.

"Але я конкретно та чітко заявляю і прошу це показати: реформа щодо переатестації, організована Хатією Деканоїдзе, призвела до того, що ґвалтівник із Кагарлицького відділку успішно пройшов переатестацію. І в результаті після переатестації, організованою Деканоїдзе, вчинив тортури та насилля", – наголосив він.

За словами Геращенка, Міністерство внутрішніх справ під керівництвом Арсена Авакова "змінило поліцію до невпізнаваності за останні 7 років".

"У Врадіївці три дні приховували факт зґвалтування і спроби вбивства жінки. А розслідування зґвалтування і вбивства доручили самому ґвалтівнику. А коли запалав райвідділок врадіївський, тільки тоді про це дізнався міністр Захарченко. Ми ж діємо інакше. В Кагарлику від моменту інформації про те, що є підозри щодо насильства з боку працівника поліції, через годину люди уже були затримані та передані слідству. Відчуйте різницю, будь ласка!" – каже Геращенко. ​

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Раніше Деканоїдзе заявляла, що, на її думку, реформа поліції "не те, що не дійшла до кінця, але й остаточно, мабуть, провалилася". Вона також додала, що найбільше шкодує про те, що стара система за її керівництва Нацполіцією так і не була до кінця зруйнована.

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