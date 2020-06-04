Стефанішина провела першу нараду онлайн

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала пріоритети своєї роботи.

Ольга Стефанішина серед пріоритетів своєї роботи вбачає розширення політичної та економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС, розвиток двостороннього співробітництва з країнами-сусідами та впровадження Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО.

Про це йшлося під час онлайн-наради з колективом Офісу віцепрем'єрки.

"З парламенту одразу на роботу. Ольга Стефанішина провела першу онлайн-нараду зі своєю командою", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що серед першочергових кроків, які озвучені як пріоритет роботи Стефанішиної, рух до розширення політичної та економічної частини Угоди про асоціацію; збільшення обсягу фінансування (некредитного) для України; збільшення доступу до програм транскордонного співробітництва.

Також пріоритетним є розширення двостороннього співробітництва з країнами-сусідами щодо розвитку інфраструктури та проєктів, які забезпечать лібералізацію торгових послуг, та запуск в роботу змін, які вже були ухвалені Верховною Радою щодо митної лібералізації.

Крім того, у пріоритетних кроках впровадження Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік, яка базується на форматі Плану дій щодо членства в НАТО.

Як повідомлялося, Верховна Рада 4 червня призначила Ольгу Стефанішину віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.