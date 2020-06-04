Росію поки не можна повертати до G7 – посол Німеччини при ЄС

За нинішнього ставлення до України Росія не може знову приєднатися до «Великої сімки», а всі рішення щодо зміни формату G7 або запрошення на її зустрічі третіх країн як гостей мають прийматися виключно консенсусом.

Таке переконання 4 червня під час вебінару під егідою брюссельського Центру європейської політики (EPC) висловив постійний представник Німеччини при ЄС посол Міхаель Клаусс, який виклав пріоритети майбутнього німецького головування ЄС, що розпочинається з 1 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стосовно «великої десятки» або чогось у цьому роді – зараз навколо є різні ідеї. На цей час ми зберігаємо «Велику сімку». Інші країни можуть запрошуватися, зрозуміло, не як учасники, але як гості, і це може вирішуватися виключно одноголосно між учасниками G7, хочуть вони збиратися у такій групі, або ні. Ви, напевно, слідкували за дискусіями, які ведуться навколо Росії, тож я не бачу зараз будь-якої можливості для того, щоб повернути Росію до «Великої сімки», до тих пір, поки зберігається поточна ситуація стосовно України», - наголосив німецький дипломат, відповідаючи на запитання преси.

Читайте також: Трамп наполягає на запрошенні Путіна на саміт G7

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп 30 травня заявив, що як президент головуючої у G7 країни має намір провести саміт лідерів "Сімки" у вересні та запросити на нього Росію. Велика Британія та ЄС висловилися категорично проти такої ініціативи.

Згодом Трамп заявив в одному із інтерв'ю, що продовжує наполягати на участі РФ у саміті “сімки”, до вважає це “ питанням здорового глузду”. Трамп пояснив, що “половина зустрічей присвячена Росії, а його (Путіна — ред.) там немає”.

До "Великої сімки" наразі входять США, Канада, Франція, Британія, Німеччина, Італія та Японія. Росію було виключено з Групи у 2014 році після анексії Криму.