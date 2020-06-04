Разумков закрив Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив засідання парламенту в четвер.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, на засіданні 4 червня Верховна Рада відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів України; ухвалила постанову про звільнення Вадима Пристайка з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; ухвалила постанову про призначення Ольги Стефанішиної віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та ухвалила постанову про призначення Олекандра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.

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Також Верховна Рада у повторному другому читанні ухвалила закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою" (№2513); ухвалила в першому читанні законопроєкт 3485 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства"; ухвалила в першому читанні законопроєкт 3118 "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ".