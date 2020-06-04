Рада хоче усунути низку неузгодженостей у Виборчому кодексі

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 3485 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства".

Рішення підтримали 292 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Метою проєкту Закону є усунення прогалин та неузгодженостей, кореляція строків, спрощення виборчих процедур та їх уніфікації задля забезпечення дотримання міжнародних стандартів проведення виборів та забезпечення сталості демократичних принципів і процедур в Україні", - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що предметом вдосконалення став увесь масив нормативного матеріалу Виборчого кодексу України, а також вдосконалено окремі положення чинних законів «Про Центральну виборчу комісію», «Про Державний реєстр виборців», Кримінального кодексу України та інші закони.

Так, з метою вдосконалення положень норм Виборчого кодексу України пропонується внести зміни до чотирьох книг кодексу.

У Книзі першій, якою регламентуються основні засади організації та проведення загальнодержавних та місцевих виборів, пропонується встановити, що позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові проводитимуться двічі на рік – в останню неділю березня та останню неділю жовтня. Крім того, відповідно до пропонованих змін у рік проведення чергових місцевих виборів усі місцеві вибори проводитимуться один раз на рік – в день проведення чергових місцевих виборів – останню неділю жовтня п‘ятого року повноважень місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, обраних на останніх чергових місцевих виборах.

Також планується запровадження можливості використання у виборчому процесі електронних сервісів та інноваційних технологій.

Законопроєкт передбачає унормування наслідків для виборчого процесу в разі введення воєнного або надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях, усунення інших неузгодженостей та прогалин у положеннях Виборчого кодексу, зокрема, щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборчого процесу; формування складу виборчих комісій; порядку висування та реєстрації кандидатів; внесення грошової застави; територіальної організації виборів; встановлення результатів виборів та інших аспектів проведення виборів.

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До Книги другої, яка визначає основні засади організації та проведення виборів Президента Україна, пропонуються зміни в частині запровадження механізмів боротьби із "двійниками"; вдосконалення порядку формування та функціонування виборчих комісій; конкретизовано окремі положення, що стосуються висування та реєстрації кандидатів на місцевих виборах.

До Книги третьої пропонується внести зміни щодо узгодження кількості виборчих регіонів та максимальної кількості кандидатів, які можуть бути висунуті в кожному з них; урахування голосів виборців закордонного виборчого округу під час розподілу депутатських мандатів за загальнодержавними списками партій.

Серед змін до Книги четвертої - встановлення моменту в часі, коли визначається вид виборчої системи, за якою будуть проводитись відповідні місцеві вибори, із закріпленням норми про її незмінність до встановлення результатів відповідних виборів; упорядковано строки призначення різних видів місцевих виборів та оголошення виборчих процесів; спрощено вимоги щодо документів, які подаються до виборчих комісій для отримання статусу відповідного суб’єкта виборчого процесу, члена виборчої комісії; конкретизовано окремі положень, що стосуються висування та реєстрації кандидатів на місцевих виборах; надано правової визначеності питанню одночасного висування кандидатів на відповідних місцевих виборах; удосконалено механізми відмови в реєстрації кандидатів; уніфікація та чітка регламентація процесу транспортування виборчої документації, у тому числі спрощення порядку транспортування виборчої документації, передбачення можливості одночасного їх транспортування до різних територіальних виборчих комісій; усунуто прогалини та неузгодженості у частині підрахунку голосів виборців, встановлення підсумків голосування та результатів виборів.

Крім того, пропонується внести зміни до Кримінального кодексу щодо вдосконалення низки статей, які захищають виборчі права громадян.