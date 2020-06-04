Закон про держгарантії для місцевого самоврядування пройшов перше читання

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 3118 "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ".

Рішення підтримали 295 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується внести зміни до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Пропонується унеможливити зміну місця реєстрації в одноосібному порядку комунальних підприємств, установ, організацій районними та обласними радами як органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

Передбачається також встановити обов’язок щодо отримання відповідного дозволу для районних та обласних рад при зміні місця реєстрації зазначених об’єктів від сільських, селищних, міських та районних у містах рад.

Окрім того, планується забезпечити зміну місцезнаходження комунальних підприємств, установ, організацій на фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого на сьогодні проводиться щоденне керування діяльністю такої юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку органами місцевого самоврядування.

Метою законопроєкту є: недопущення розбалансування місцевих бюджетів; підвищення ефективності сплати податку на доходи фізичних осіб; вдосконалення процедури зміни реєстрації комунальних підприємств, установ та організацій.