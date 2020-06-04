Україна та Ізраїль проводять політичні консультації щодо запуску Угоди про ЗВТ

Представники міністерств закордонних справ України та Ізраїлю проводять політичні консультації щодо запуску Угоди про вільну торгівлю між країнами.

Про це повідомив у Twitter заступник міністра закордонних справ Василь Боднар

"Спільно з (генеральним директором МЗС Ізраїлю. – ред.) Ювалем Ротемом розпочали політичні консультації між МЗС України та Ізраїлю у форматі відеоконференції. Одне з основних питань - запустити Угоду про вільну торгівлю вже ближчим часом та активізувати торговельні відносини», - написав дипломат.

Як відомо, Угода про Зону вільної торгівлі з Ізраїлем була підписана сторонами ще 21 січня 2019 року. Верховна Рада України ратифікувала її в липні 2019 року, а в серпні Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про ЗВТ з Ізраїлем.

Причиною затримки ратифікації Угоди Ізраїлем є постійне проведення парламентських виборів. 2 березня вони відбулися втретє поспіль, оскільки прем’єр-міністр Нетаньяху не міг сформувати уряд після двох виборів у квітні та вересні 2019 року.

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон нещодавно заявив, що Ізраїль планує якнайшвидше ратифікувати Угоду про зону вільної торгівлі з Україною.